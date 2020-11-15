الفتوى والتشريع تصدر حكمها بشأن صرف البدل والعلاوات 

وأوضحت الجمعية، أن ذلك يأتى تأسيسا على أن الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، يُعدون من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
تابعت: من ثم من المخاطبين بحكم المادة الخامسة من القانون رقم (16) لسنة 2017 فيما تضمنه من اتخاذ 30 ـ 6 ـ 2016 تاريخًا لتحويل المكافآت والحوافز ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، وغيرها، التى يحصلون عليها إلى فئات مالية مقطوعة، ودون أن يحاجّ فى ذلك سبق صدور توصيات عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بأحقيتهم فى صرف البدل المشار إليه بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة مضافًا إليه العلاوات الخاصة من تاريخ استحقاقها وتذيلها بالصيغة التنفيذية، واكتسابهم استنادًا لذلك مركزًا قانونيًّا نهائيًّا يمتنع المساس به، بما مؤداه أحقيتهم فى الاستمرار فى صرف بدل التفرغ بذات النسبة، إذ إن ذلك مردود عليه بإن علاقة الموظفين العموميين بجهة عملهم تعد علاقة تنظيمية، ومن ثم يعد مركزهم القانونى عامًّا خاضعًا للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويسرى عليها كل تنظيم جديد للوظيفة العامة بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، ومن ذلك ما هو مقرر بحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه سلفًا، كما أن مخالفة تلك التوصيات لصحيح أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، التى تضمنت منح شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة، لا يحول دون معاودة بحث ما انتهت إليه من تحديد مقدار بدل التفرغ المستحق للمذكورة.
واختتمت: هذا القول مردود بأن تلك التوصى بما لها من قوة السند التنفيذى بعد استيفاء الشروط المقررة قانونًا لذلك- لا تحوز حجية الأمر المقضى ولا تُعدُّ عنوانًا للحقيقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحكام القضائية، فإذا صدرت التوصية بالمخالفة لصحيح حكم القانون- كما هى الحالة المعروضة- فلا تكتسب أية حصانة تحول دون معاودة طرح مضمون ما انتهت إليه، بحسبان أن الاتفاق المخالف للقانون يقع باطلا، ولا ينتج أى أثر قانونى.
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