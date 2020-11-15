وزير الإنتاج الحربى ينعى اللواء حسن عبد المجيد

نعى محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، اللواء دكتور حسن عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب للهيئة، والذى وافته المنية صباح اليوم الأحد.





وقالت وزارة الإنتاج الحربى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى منشور:" ينعى وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد أحمد مرسى، ببالغ الحزن، المغفور له، بإذن الله تعالى، الدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والعضو المنتدب". وكان محمد عيد بكر، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى، أعلن صباح الأحد، فى منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وفاة اللواء حسن عبد المجيد، قائلًا: "توفى إلى رحمة الله تعالى لواء دكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب".

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