في ثاني محطات زيارته للكويت... وزير الخارجية يلتقي ولي عهد الكويت

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 15 نوفمبر الجاري، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.
وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري نقل في بداية اللقاء تهنئة السيد رئيس الجمهورية للشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تسمية سموه وليًا للعهد، والتمنيات للكويت وشعبها بمزيد من الازدهار والرخاء والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو ولي العهد.
وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية أكد على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية مُمتدة، وأهمية العمل خلال المرحلة القادمة على استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين للدفع قًدمًا بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، مع إيلاء أهمية خاصة لمجالات التعاون الاقتصادي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من قيادة البلدين. كما أعرب الوزير شكري عن التقدير لما قدمته الكويت من دعم للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وللدور النشط للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم التنمية في مصر.
هذا، وقد أشاد سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بدور مصر وما قدمته من دعم تاريخي ومساندة للكويت، مؤكدًا على المكانة الخاصة لمصر في المنطقة ودورها الهام في تحقيق الاستقرار الإقليمي، كما نقل تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا، وأثنى سموه على مستوى التنسيق المتميز القائم بين البلدين في مختلف المجالات وما تشهده مجالات التعاون من تطور ملحوظ، مُعربًا كذلك عن تقديره لدور الجالية المصرية ومساهماتها.
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