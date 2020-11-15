وزيرة البيئة : الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها فى العمل البيئى...

وزيرة البيئة تشارك فى احتفالية وزارة الدولة للإعلام للاعلان عن الفائزين بجوائز مبادرة تنمية بمشاركة وزارات التخطيط والشباب

ياسمين فؤاد : لن يكون هناك تنمية حقيقية دون مراعاة الابعاد البيئية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاحتفالية التى اقامتها وزارة الدولة للإعلام للاعلان عن الفائزين من الشركات والمبادرات المجتمعية بجوائز المسابقة الخاصة بمبادرة تنمية التي كانت قد أطلقتها وزارة الدولة للإعلام في 21 سبتمبر الماضى بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام لتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الأستاذ أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها ان مبادرة "تنمية" تهدف الى إطلاق العنان لأفكار الشباب للإبداع والابتكار فى مجال البيئة ، مشيرة إلى أن الشباب طاقة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل البيئي، حيث أنهم قادة المستقبل وهم الركيزة الاساسية للتنمية والتى نطمح ان نشعر بنتائجها على المدى القصير والمتوسط والطويل. موضحه ان المفهوم الصحيح لمصطلح التنمية المستدامة هو ترشيد استهلاك الموارد الطبيعيه حفاظا على حق الاجيال القادمة وتحقيق مستقبل افضل وأكثر استدامه للجميع.

واضافت فؤاد ان وزارة البيئة لديها الكثير من الملفات الهامة من أجل بيئة افضل للجميع ومنها الحد من تلوث الهواء والمياه وأيضا قضية ادارة منظومة المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية والذى تتجسد فى الحفاظ على المحميات الطبيعية، معربه عن سعادتها لاطلاق حملة eco- Egpyt للترويج للمحميات الطبيعية وتنشيط السياحة، بالتعاون مع وزارتى الاعلام والسياحة .

واشارت فؤاد الى قيام وزارة البيئة بالعمل مع كافة الوزارات لإدماج البعد البيئى فى كافة مناحى التنمية فقد اعتمد مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية والتى تم اعدادها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكمن اهميتها فى مراعاة البعد البيئى فى كافة المشروعات التنموية التى ستنفذ على مستوى الخطة الإستثمارية ، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تم العمل مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء ، بالاضافة الى الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لدمج المفاهيم البيئية بالمناهج الجديدة، وايضا التنسيق مع وزارة التعليم العالى لاتاحة الماجستير المهنى حول الموارد الطبيعية.

وتابعت فؤاد بضرورة أن يتسلح الشباب بالثقافة البيئية، ويكون لهم دور ملموس على أرض الواقع في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية مشيرة الى إهتمام وزارة البيئة على امداد يد العون للشباب وبالتعاون مع الجهات المعنية ، فقد تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لفتح المحميات الطبيعية امام الشباب لتنفيذ كافة الأنشطة الشبابية بداخلها. مؤكده اننا لن نسطيع تحقيق تنمية متكاملة بدون شباب واعى ومدرك ويعمل جنبا الى جنب مع الحكومة والقطاع المصرفى والخاص والمجتمع المدنى.

وجديرا بالذكر أنه قد تقدم للمسابقة أكثر من 190 متقدم في الفروع الثلاثة التي سبق الإعلان عنها وقامت لجنة التحكيم التي ضمت الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة والسفيرة الدكتورة ندى العجيزي، والدكتورة هويدا مصطفى، والإعلامي أسامة كمال والأديبة الدكتورة لميس جابر باختيار الفائزين، والذين تم تكريمهم تقديرا لعملهم .