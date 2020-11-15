وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الكويتى تعزيز التعاون والتحديات الإقليمية

بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل دفعها قدما إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ عبر تدوينة على تويتر "إن شكرى ورئيس وزراء الكويت تبادلا الرؤى إزاء التحديات التي تعصف بالمنطقة."

كان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد استقبل اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في أول محطات زيارته إلى الكويت الشقيقة.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تهنئة رئيس الجمهورية إلى الأمير نواف لتوليه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد، كما قام بتسليمه الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي متضمنة دعوة لزيارة مصر.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما أوضح وزير الخارجية تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.

من جانبه، طلب الشيخ نواف الأحمد، نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.