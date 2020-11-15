الداخلية تضبط شحنة عقار الكبتاجون المخدر بقيمة 123 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون بنظام الترانزيت بميناء دمياط البحرى، قادمة من إحدى الدول تمهيداً لنقلها إلى دولة عربية أخرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ" من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى "ترانزيت بميناء دمياط البحرى" ومشمولها المستندى "ذرة معلب" وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها .

تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحرى، أسفرت أعمالها عن ضبط "1858 عبوة بإجمالى 3٫251٫500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر" .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة واثنان ألف وخمسمائة جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.