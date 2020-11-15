غزيرة على الإسكندرية وتصل العاصمة.. أماكن سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار من اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 وحتى الأربعاء 18 نوفمبر 2020 .

وينشر "صوت الأمة" أماكن سقوط الأمطار اليوم بمختلف محافظات الجمهورية، كما يلى :

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من "الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - سيدي برانی - السلوم- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش- كفر الشيخ - البحيرة".

- أمطار خفيفة "40 % تقريبا" : على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من والوجه البحري ومدن القناة "الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية" ومناطق من وسط سيناء .

- يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق .

ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح تنشط على شمال الصعيد، كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش".