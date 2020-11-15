سفير فنزويلا بالقاهرة يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.. صور

وضع ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، بمناسبة احتفال السفارة بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وكاراكاس.

وشارك السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين، السفير الفنزويلي في وضع الإكليل، ممثلا عن وزارة الخارجية.

وتحتفل سفارة فنزويلا بالقاهرة اليوم الأحد بمرور 70 عاما على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وكاراكاس، والتي بدأت في عام 1950، ويوجد بين مصر وفنزويلا تشاورا مستمرا فى القضايا الدولية المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى إطار عضوية البلدين فى مجموعة الـ 15 وحركة عدم الانحياز.

وتواصل كل من فنزويلا ومصر تعزيز روابط الصداقة التي طوراها على مدار 70 عامًا، ويحافظ البلدان على علاقات ثنائية ممتازة وفي المنتديات متعددة الأطراف، حيث تم التصديق على المبادئ الأساسية للقانون الدولي. ووجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فى 16 يونيو 2014، خطاب تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ فيه الشعب المصري لانتخابه رئيسا جديدا للبلاد. كما أعرب مادورو عن تطلعه للعمل سويا مع الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. والعلاقات المصرية الفنزويلية علاقات ممتازة وهناك تواصل وتعزيز أطر الصداقة بين البلدين، وكلا البلدان يحافظان على العلاقات الثنائية الممتازة وتم التصديق على المبادئ الأساسية للتعاون الدولي وتجمع اتفاقيات ثقافية وتعليمية وسياحية وتعاون دولي ويوجد شركتان مصريتان للبترول بفنزويلا وعلى الصعيد الزراعي بينهما اتفاقيات زراعية.

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