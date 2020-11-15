وفاة والد الإعلامي جمال عنايت

توفي منذ قليل الكاتب الصحفى، والمفكر الكبير راجي عنايت. وكتب الإعلامي جمال عنايت، نجل الراحل منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "انا لله وانا اليه راجعون، البقاء والدوام لله انتقل الى رحمة الله والدي الكاتب الصحفي الكبير راجي عنايت". ويعد الكاتب الراحل من أبرز المفكرين، وتخرج الرحل من كلية العلوم جامعة عين شمس ثم درس النحت في كلية الفنون الجميلة، وله عدة كتب في مجال الإذاعة والتلفزيون، وله عدة سلاسل في الخيال العلمي، وكتب في الدراسات المستقبلية. له العديد من الكتب التي تتكلم عن المستقبل من وجهة نظر علمية وتكنولوجية وسياسية واجتماعية وذلك من خلال دراسته لعلم الميتافيزيقيا والباراسيكولجي.

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