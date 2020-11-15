في ثاني محطات زيارته للكويت .. وزير الخارجية يلتقي ولي العهد

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، بالعاصمة الكويتية، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري نقل في بداية اللقاء تهنئة الرئيس السيسي للشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تسميته وليًا للعهد، والتمنيات للكويت وشعبها بمزيد من الازدهار والرخاء والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الصباح وولي العهد.

وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية أكد على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية مُمتدة، وأهمية العمل خلال المرحلة القادمة على استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين للدفع قًدمًا بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، مع إيلاء أهمية خاصة لمجالات التعاون الاقتصادي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من قيادة البلدين.

كما أعرب الوزير شكري عن التقدير لما قدمته الكويت من دعم للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وللدور النشط للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم التنمية في مصر.

هذا، وقد أشاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بدور مصر وما قدمته من دعم تاريخي ومساندة للكويت، مؤكدًا على المكانة الخاصة لمصر في المنطقة ودورها الهام في تحقيق الاستقرار الإقليمي، كما نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأثنى على مستوى التنسيق المتميز القائم بين البلدين في مختلف المجالات وما تشهده مجالات التعاون من تطور ملحوظ، مُعربًا كذلك عن تقديره لدور الجالية المصرية ومساهماتها.