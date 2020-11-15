بعثة المنتخب في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى توجو "صور"

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا للسفر إلى دولة توجو على متن طائرة خاصة، لمواجهة توجو الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المنتخب سوف يغادر في غضون ساعة من الآن إلى دولة توجو على متن طائرة خاصة، بعد إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة.

وحقّق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.