لقاء الخميسي ترد على الإتهامات التي توجهت لها ولزوجها بسبب رقصتها مع مدربها الخاص "فيديو"

لاقت الفنانة لقاء الخميسي سيل من الانتقادات اللاذعة جراء نشرها مقطع فيديو قصير أثناء تدريبها على رقصة السالسا برفقة مدربها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تطاول عليها وعلى زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصها مع المدرب.

خرجت لقاء الخميسي للرد على تلك الانتقادات والهجوم الذي طالها من خلال مقطع فيديو قالت فيه: "محدش يحاول يغيرلي أفكاري، لأن أفكاري بتاعتي محدش هيغيرلهالي".

واردفت "الخميسي"، حديثها قائلة: "علاقتي بربنا تخصني، وماتخصكش، خليك في علاقتك مع ربنا، وسيبني أنا بعلاقتي مع ربنا، أشكركم".



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يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls".

