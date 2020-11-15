وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الشافعى.. الجمعة المقبل

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مسجد الإمام الشافعى، الجمعة المقبل، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

وأشار بيان صادر من وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، إلى أن يزور الوزيران ومحافظ القاهرة أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعى، والتى تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكى بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

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يأتى ذلك فى إطار افتتاح وزارة الأوقاف لتسعة وأربعين مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه خلال 81 يومًا، من أول سبتمبر حتى 20 نوفمبر، 502 مسجدا.