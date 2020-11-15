القصة الكاملة لأزمة نانسي عجرم مع إليسا

حالة من الجدل الواسعة التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب رسالة الفنانة نانسي عجرم التي كانت البداية لخلق المشاكل، وذلك ردًا على ما تم إعلانه مؤخرًا عنها خلال أحد القنوات أنها ليست الفنانة الأولى عربيًا بأرقام المتابعين، بالإضافة إلى أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرًا في العالم العربي ونسب اللقب إلى المطربة إليسا.

غردت نانسي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: " فكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وأضافت: " إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو الإطلالات وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير آلة حاسبة".

وعلى الجانب الآخر كتبت المطربة إليسا قائلة : " خليني إحسم الجدل من الآخر.. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني".

وتابعت إليسا: "نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

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وأضافت: " يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".