خلال لقائه بـ شكرى .. ولى عهد الكويت يشيد بدور مصر التاريخى فى دعم بلاده

وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى، نقل فى بداية اللقاء، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للشيخ مشعل الأحمد الصباح، بمناسبة تسمية سموه وليًا للعهد، والتمنيات للكويت وشعبها بمزيد من الازدهار والرخاء والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، وسمو ولى العهد.

وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية، أكد على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية مُمتدة، وأهمية العمل خلال المرحلة القادمة على استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين للدفع قًدمًا بمجالات التعاون الثنائى إلى آفاق أرحب، مع إيلاء أهمية خاصة لمجالات التعاون الاقتصادى، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من قيادة البلدين.

كما أعرب الوزير شكرى عن التقدير لما قدمته الكويت من دعم للاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة، وللدور النشط للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية فى دعم التنمية بمصر.

وقد أشاد سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بدور مصر، وما قدمته من دعم تاريخى ومساندة للكويت، مؤكدًا على المكانة الخاصة لمصر فى المنطقة ودورها الهام فى تحقيق الاستقرار الإقليمى.

كما نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأثنى على مستوى التنسيق المتميز القائم بين البلدين فى مختلف المجالات وما تشهده مجالات التعاون من تطور ملحوظ، مُعربًا كذلك عن تقديره لدور الجالية المصرية ومساهماتها.