فيديو : مصر فى عيون العالم.. المؤشرات والتقارير الدولية تشيد بأداء الحكومة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، فيديو على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، تناول تقرير "مصر فى عيون العالم – النصف الأول 2020"، مستعرضًا خلاله أهم المؤشرات والتقارير الدولية التى شملتها الإصدارة وأداء مصر فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المجالات، بما يعكس رؤية العالم الخارجى لأداء مصر، إلى جانب التوقعات التى قامت بها مؤسسات دولية فى تخصصاتها المختلفة.





ووفق بيان رسمى، يعد هذا الإصدار الثانى بعد نجاح الإصدار الأولى من التقرير عام 2019، والذى شمل أهم القفزات التى حققتها مصر فى المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة فى العام نفسه.

وحققت مصر فى 2020 تقدمًا كبيرًا فى عدة مؤشرات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية كتقدم مصر 6 مراكز فى مؤشر "مرونة العمل العالمى"، مُحققة المركز الـ 67 فى تقرير صادر عن مؤسسة "وايت شيلد بارتنير" 2020، وتمكن القاهرة من تحقيق المركز الـ 24 عالميًّا ضمن المدن الأكثر تأثيرًا اقتصاديًّا على المستوى الدولى طبقًا لمجلة "سى أى أو العالمية".

كما أقرت منظمة "الأونكتاد" أن مصر الأولى فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر للقارة الإفريقية، والوحيدة التى حققت نموًّا إيجابيًّا بين أعلى 5 دول جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى 2019.

وسلط التقرير الضوء على تمكن مصر من الدخول لأول مرة فى مؤشر "بلومبرج للدول المبتكرة" الصادر عن مؤسسة "بلومبرج" مُحققة المركز الـ 58 عالميًّا، ومع التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على دول العالم هذا العام، قامت مؤسسة FinBold بنشر مؤشر "الأبحاث الطبية" الخاصة بالفيروس المستجد؛ وقد حققت مصر فيه المركز الـ 9 عالميًّا والأول عربيا وإفريقيا، مُتقدمة بذلك على عدة دول تشهد تطورًا كبيرًا فى المجال الطبى.

وتهتم الحكومة بوضع مصر فى المؤشرات والتقارير العالمية؛ والتى تُوضع بناءً على معطيات علمية تُسهِّل تقييم الأداء فى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقد ظهر ذلك جليًّا فى وثيقة "رؤية مصر 2030"، من خلال وضع مدى زمنى لأهداف التنمية، مع التقييم والمتابعة لتطور أداء مصر فى المؤشر المناسب لكل هدف.