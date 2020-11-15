محافظ الجيزة يفتتح مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الشيخ زايد

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الشيخ زايد المركزى، وذلك احتفالًا باليوبيل الفضى لمدينة الشيخ زايد ومرور 25 عامًا على إنشائها.





وأكد محافظ الجيزة، أن المبنى يساهم فى تقديم خدمات طبية ورعاية صحية أفضل للمواطنين، حيث يضم 15 عيادة متعددة التخصصات تقدم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة بالإضافة إلى 3 صيدليات لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى و3 عيادات أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة و 2 عيادة علاج طبيعى وعيادة رمد وعدد من المكاتب الإدارية والاستقبال وأماكن الانتظار المعدة بالكامل لإستقبال المترددين على المستشفى وذلك بتكلفة انشائية بلغت 5 ملايين جنية .

وقال محافظ الجيزة، إن الافتتاح يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع الصحى وفى إطار خطة المحافظة وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الاستفادة القصوى من كافة الموارد، وتقديم مجموعة واسعه من خدمات الرعاية الصحية لمختلف قطاعات المحافظة مشددا على ضرورة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى المترددين على المستشفى والتعامل الجيد واللائق معهم والتخفيف عليهم.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذول من قبل مختلف الجهات، والتى ساعدت على إنهاء الأعمال بمبنى العيادات الجديدة بمستشفى الشيخ زايد وفق أعلى معايير الجودة وعلى رأسها جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة والمشاركين من المجتمع المدنى.

رافق محافظ الجيزة خلال الافتتاح، اللواء مصطفى فهمى، رئيس جهاز الشيخ زايد، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة والمهندس محمد إدريس، رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس والدكتورة مايسة سمير، مدير المستشفى المركزى وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء منظمات المجتمع المدنى.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أن المبنى يضم تخصصات الباطنة والجلدية والاطفال وتنظيم الأسرة والنساء وجراحة العظام والأنف والأذن والسونار والنفسية والتخاطب والرمد بالإضافة الى عيادات الأسنان والعلاج الطبيعى.