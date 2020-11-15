اتحاد الكرة يشكو حكم مباراة مصر وتوجو للكاف ويطالب بالعدالة التحكيمية

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القارى من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية، وأشار الاتحاد المصرى فى خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبى فى بعض المباريات على الجهد الذى يبذله الكاف لصالح المنظومة، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية فى مباراة المنتخب الوطنى أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.

وأشار الاتحاد المصرى، فى خطابه، إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR فى هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التى تقام للمنتخب الوطنى خارج أرضه، فى ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمى فى المباريات التى تقام على أرضه.

وكان الاتحاد المصرى قد استند إلى شريط المباراة الذى تؤكد لقطاته أحقية المنتخب فى ضربتى جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو فى الدقيقتين 56و 90 من عمر المباراة، ولم يحتسبهما الحكم الرواندى فى لقاء أمس.

على صعيد مختلف، خرج محمد هانى، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من قائمة بعثة الفراعنة المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة، بعد ثبوت إصابته بجذع فى الرباط الخارجى للركبة، وفقا لنتائج الأشعة التى خضع إليها.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب إن إصابة اللاعب غير مقلقة، خاصة أنها مازالت فى مراحلها الأولى، وأن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به، وأنه تم التواصل مع الجهاز الطبى للأهلى لإبلاغه بحالة اللاعب.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.