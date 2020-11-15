سفارة اليابان بالقاهرة تعلن عن حاجتها لهذا التخصص.. تعرف على الشروط

أعلنت سفارة اليابات بالقاهرة عن حاجتها سكرتير/ ة، ت/يعمل في القطاع الطبي.

وقالت السفارة في إعلان بإحدى الجرائد القومية أول أمس الجمعة، إنها تفضل أن يعمل بالوظيفة خريجي أو خريجات مدارس ومعاهد التمريض أو العاملين في المجال الطبي بوجه عام.

وأضاف الإعلان أن الشروط هي إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ونطقا وكذلك توافر مهارات بحثية وتفاوضية.. أما إجادة اليابانية فهي أفضلية وليست شرطا.