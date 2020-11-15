أعلنت سفارة اليابات بالقاهرة عن حاجتها سكرتير/ ة، ت/يعمل في القطاع الطبي.
وقالت السفارة في إعلان بإحدى الجرائد القومية أول أمس الجمعة، إنها تفضل أن يعمل بالوظيفة خريجي أو خريجات مدارس ومعاهد التمريض أو العاملين في المجال الطبي بوجه عام.
وأضاف الإعلان أن الشروط هي إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ونطقا وكذلك توافر مهارات بحثية وتفاوضية.. أما إجادة اليابانية فهي أفضلية وليست شرطا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة اليابان بالقاهرة تعلن عن حاجتها لهذا التخصص.. تعرف على الشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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