في ختام لقاءاته الرسمية.. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يعقدان جلسة مباحثات

عقد وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الكويتية، جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الكويتي الشيخ د. أحمد ناصر لمناقشة مختلف أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتأكيد على مواقفهما تجاه أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات المُتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، أمس السبت، إلى الكويت الشقيقة، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

والتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بأمير الكويت، وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة الشيخ د. أحمد ناصر الصباح، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية قبل جلسة المباحثات الأخيرة.