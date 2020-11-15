على متن أحدث طائرة مصرية.. بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى توجو | فيديو وصور

أقلعت من مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، متجهة إلى دولة توجو على متن طائرة مصر للطيران، لمواجهة منتخب توجو الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المنتخب غادر على متن رحلة خاصة تحمل رقم MS3030 من طراز الإيرباص A320Neo تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم وهي أحدث طائرات الشركة، بعد إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة. هذا وقد أعربت مصر للطيران، عن خالص تمنياتها لللاعبين المصابين بالشفاء، وقدمت التهنئة للمنتخب الوطني بالفوز على منتخب توجو في مباراة الذهاب والتي أقيمت بإستاد القاهرة، حيث حقّق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

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