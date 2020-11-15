بعد موجة الأمطار والثلج.. هاشتاج #المنصورة يتصدر تويتر

عاش أهالي مدينة المنصورة ساعات عصيبة أمس بعد هطول أمطار غزيرة وظهور برق ورعد في السماء مع رياح شديدة وسقوط الثلج في بعض الأماكن.

ودشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى علي "تويتر"، هاشتاج #المنصورة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .