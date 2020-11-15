مصر الخير تدشن حملة الشتاء وتستهدف 1.5 مليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية

تدشن مؤسسة "مصر الخير"، مطلع الأسبوع المقبل، "حملة الشتاء" هذا العام، والتي تستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، لتقديم الدعم لها في كافة محافظات الجمهورية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر المستهدفة لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية ومستهدف تقديم مالايقل عن 1,5 مليون خدمة خلال الحملة لهذا العام مع زيادة الأعداد بناءً على التبرعات التى تستقبلها الحملة.

وأكدت مؤسسة "مصر الخير" أن الحملة مستوفاة العناصر الأساسية للحياة والحماية من برد الشتاء وذلك عن طريق تسقيف وترميم المنازل وتوصيل المياه والصرف الصحي ، فضلا عن "الحماية الغذائية" من خلال توزيع كراتين المواد غذائية بهدف توفير الغذاء، بجانب توفير وسيلة تدفئة مناسبة تحمي الأسر من برد الشتاء القارص عن طريق البطاطين والألحفة.

وقال أحمد على ، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن "حملة الشتاء" سوف تنطلق فى النصف الثانى من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية منتصف شهر يناير المقبل، وتستهدف جميع محافظات الجمهورية من خلال المكاتب التنفيذية لمؤسسة مصر الخير، والجمعيات الأهلية المشاركة.

وأضاف رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، أن حملة هذا العام تتضمن أربعة محاور : الأول الغطاء للحماية من قسوة برد الشتاء ينقسم الي بطانية مقاس 185* 235 ، و لحاف فايبر مقاس 200*220 ، والمحور الثاني يتضمن قطع كساء، هو عبارة عن جاكيت شتوي جديد وذلك لطلاب مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير.

وأوضح أن المحور الثالث يتضمن : كراتين مواد غذائية، تزن الواحدة 11 كيلو جرام، منها علبة لحم مطهي وزن 800 جرام، فضلًا عن المنتجات الأساسية من أرز ومكرونة ولوبيا وعدس أصفر وسكر وصلصلة وسمن ، وتكفي الكرتونة أسرة مكونة من 4 أفراد لمدة 6 أيام.

أما المحور الرابع فهو تسقيف ورفع كفاءة منازل الأسر الأكثر احتياجًا لتحسين بيئة السكن لهم، لتوفير سقف ملائم وكريم لحماية الأسر من برد الشتاء القارص أو انهيار المنازل علي الأسر المقيمة بها نتيجة للرياح والأمطار والتي قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وأكد مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير ، أن مؤسسة "مصر الخير" تدشن حملات الشتاء سنويًا، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن آمن، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات مصر، وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر المستهدفة لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية ومستهدف تقديم مالايقل عن 1,5 مليون خدمة خلال الحملة لهذا العام ومع رفع الأعداد بناءًا على التبرعات التى تستقبلها الحملة .

وأكد أن الأرقام المستهدفة هي مجرد بداية، وفي حالة زيادة التبرعات من المواطنين ورجال الأعمال أو الشركات أو القطاع الخاص، سيتم زيادة الأفراد والأسر المستهدفة، منوهًا إلى تنوع مصادر جمع التبرعات بداية من الحساب البنكي رقم 100100 بجميع البنوك أو مكاتب البريد، أو من خلال الخط الساخن 16140، أو الموقع الالكتروني للمؤسسة، أو من خلال التطبيقات الالكترونية علي الموبايل، ومن خلال منافذ الدفع الالكتروني.

وأشار إلى أن المؤسسة بفضل قاعدة بيانات المستحقين لديها ومكاتبها المنتشرة في عدة محافظات والجمعيات الأهلية الشريكة تستطيع الوصول إلي المستحقين في أي مكان مع العمل على تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر ، موضحًا أن المؤسسة أثبتت ريادتها في تنفيذ حملات الشتاء على مدار الأعوام السابقة، حيث بدأت العمل على تلك الحملات منذ عام 2013 حتى الآن ، وتمكنت خلال تلك الفترة من تقديم خدماتها إلي ملايين المستفيدين، من خلال دعمهم بالأسقف والبطاطين والألحفة والملابس الشتوية، إضافة إلى الإمدادات الغذائية، وذلك تحقيقًا لرؤية "مصر الخير" في الوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي، ينمو ذاتيًا.