نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين المقبل حجز شقق أرض المطار بعد طول انتظار .. تفاصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة شقق أرض المطار بمنطقة إمبابة، قد تقرر فتح باب الحجز بها إلكترونيا عبر الإنترنت، فقد أعلن الدكتور “عاصم الجزار”، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد 820 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب، وذلك كمرحلة أولى، وبمساحات مختلفة ما بين 83 متر و100 متر، ويتم تسدد ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات.
وأوضح وزير الإسكان، أن قواعد الحصول على الوحدة السكنية وأسلوب الحجز، والمواقع المتاحة ونماذج الوحدات والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (حجز شقق أرض المطار) وذلك اعتباراً من يوم الإثنين القادم الموافق 16/11 المحمول.
ويمكن للمتقدم عدم انتظار فتح باب الحجز والدخول الأن لموقع الحجز المشار إليه ويقوم بإنشاء حساب على الموقع المذكور، حيث أن هذه الخطوة مطلوبة حتى يتمكن المتقدم للحصول عبى الوحدة من الحجز ومتابعة باقي الخطوات وذلك بالضغط على زر “تسجيل مستخدم جديد” وإدخال الرقم القومى ورقم التليفون المحمول وإتباع باقي الخطوات لإتمام عملية التسجيل، وعند فتح باب الحجز يتم الدخول مرة ثانية إلى موقع الحجز واختيار الوحدة السكنية ومعرفة كل التفاصيل عنها والمستحقات المطلوبة.
ويمكنك تسديد أقساط قيمة التمويل العقاري وجميع المستحقات بطرق إلكترونية سهلة دون الذهاب إلى البنك، من خلال إحدى محافظ الهاتف المحمول المختلفة أو من خلال إحدى المحافظ الإلكترونية التابعة لأي بنك أو البطاقات البنكية.
شروط المتقدم للحجز:
- أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.
- أن يكون له الأهلية الكاملة التصرف أو التعاقد.
- بالنسبة للذين دون سن البلوغ القانوني يجوز تقدم الوصي للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياَ على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.
- ألا يكون المتقدم للحجر قدم سبق له الحصول على وحدة سكنية أو أرض له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز.
- تطبق أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها.
- الوحدات السكنية المطروحة مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشتري تغيير غرض استخدام الوحدة.
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