نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين المقبل حجز شقق أرض المطار بعد طول انتظار .. تفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شقق أرض المطار بمنطقة إمبابة، قد تقرر فتح باب الحجز بها إلكترونيا عبر الإنترنت، فقد أعلن الدكتور “عاصم الجزار”، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد 820 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب، وذلك كمرحلة أولى، وبمساحات مختلفة ما بين 83 متر و100 متر، ويتم تسدد ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات.

وأوضح وزير الإسكان، أن قواعد الحصول على الوحدة السكنية وأسلوب الحجز، والمواقع المتاحة ونماذج الوحدات والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (حجز شقق أرض المطار) وذلك اعتباراً من يوم الإثنين القادم الموافق 16/11 المحمول.

ويمكن للمتقدم عدم انتظار فتح باب الحجز والدخول الأن لموقع الحجز المشار إليه ويقوم بإنشاء حساب على الموقع المذكور، حيث أن هذه الخطوة مطلوبة حتى يتمكن المتقدم للحصول عبى الوحدة من الحجز ومتابعة باقي الخطوات وذلك بالضغط على زر “تسجيل مستخدم جديد” وإدخال الرقم القومى ورقم التليفون المحمول وإتباع باقي الخطوات لإتمام عملية التسجيل، وعند فتح باب الحجز يتم الدخول مرة ثانية إلى موقع الحجز واختيار الوحدة السكنية ومعرفة كل التفاصيل عنها والمستحقات المطلوبة.

ويمكنك تسديد أقساط قيمة التمويل العقاري وجميع المستحقات بطرق إلكترونية سهلة دون الذهاب إلى البنك، من خلال إحدى محافظ الهاتف المحمول المختلفة أو من خلال إحدى المحافظ الإلكترونية التابعة لأي بنك أو البطاقات البنكية.

شروط المتقدم للحجز: