فرج عامر يثمن زيارة الرئيس السيسي لمدينة الألعاب الأوليمبية

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا هذه الزيارة بـ"الجيدة وأكثر من رائعة".

وأكد عامر، خلال بيان صادرعنه، أهمية زيارة الرئيس للعاصمة الإدارية في هذا التوقيت، حيث أنها تُساهم في بعث العديد من الرسائل التحفيزية والتشجيعية بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للعمال، للإنتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.

إقرأ أيضاً: بدء اجتماع لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ