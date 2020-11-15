بدء منذ قليل اجتماع لجنه صياغه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والذي جاء برئاسة المستشار فرج الدري وبحضور الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان.
وقد حضر الاجتماع النائب ياسر الهضيبي و النائب يوسف سيد والنائب جميل حليم والنائب شوقي عناني، بالأضافة إلى نائب الأمين العام عمرو يسري.
إقرأ أيضاً: بعد تصديق الرئيس السيسي....لماذا صدر قانون جديد للجمارك؟
وكانت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد انهت كل مناقشاتها، الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، حول مسودة مشروع القانون التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس، وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات على مدى أسبوعين متتاليين، وتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة اللائحة، وهي لجنة منبثقة من لجنة إعداد اللائحة.
وتتضمن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المبدأية، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، مجموعها "306" مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد وتصدر لائحة مجلس الشيوخ بقانون، ومن ثم فيجب إحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر في الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تطبق على مجلس الشيوخ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اجتماع لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.