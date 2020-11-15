بدء اجتماع لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

بدء منذ قليل اجتماع لجنه صياغه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والذي جاء برئاسة المستشار فرج الدري وبحضور الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان.

وقد حضر الاجتماع النائب ياسر الهضيبي و النائب يوسف سيد والنائب جميل حليم والنائب شوقي عناني، بالأضافة إلى نائب الأمين العام عمرو يسري.

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وكانت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد انهت كل مناقشاتها، الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، حول مسودة مشروع القانون التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس، وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات على مدى أسبوعين متتاليين، وتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة اللائحة، وهي لجنة منبثقة من لجنة إعداد اللائحة.

وتتضمن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المبدأية، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، مجموعها "306" مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد وتصدر لائحة مجلس الشيوخ بقانون، ومن ثم فيجب إحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر في الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تطبق على مجلس الشيوخ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

