إسرائيل تشيد بموقف هيئة كبار العلماء السعودية تجاه الإخوان: حياكم الله

ذكر الحساب الرسمي لإسرائيل بالعربية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إشادة إسرائيل بما وصفته المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، مرحبة ببيان هيئة كبار العلماء بالسعودية ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع حساب إسرائيل بالعربي: "ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس،نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها، حياكم الله ‏هيئة كبار العلماء".



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وكانت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.