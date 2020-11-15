وكيلة القوى العاملة: إنشاء مدينة دولية للألعاب الأوليمبية يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد



أكدت النائبة مايسة عطوة ، وكيلة لجنة القوى العاملة، على أهمية تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة الأن من مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وأشارت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، إلى أن هذه الزيارة تُعتبرمن أكبر المُحفزات للعمال أثناء تنفيذ المشروع، خاصة وأن الرئيس قد أشاد بما تم تنفيذه من دقه وسرعه حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أن أنشاء مدينة دولية للألعاب الأوليمبية سيكون له مردود كبير في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، كما انها ستكون بمثابة مصدراً لاكتساب العملات الأجنبية.

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