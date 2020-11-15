مركز السموم: تناول الأدوية بشكل عشوائي يسبب التسمم

أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بالقصر العيني الفرنساوي، أن هناك العديد من المخاطر الجثيمة التي تنتج عن تناول الأدوية بشكل عشوائي.

وأوضح عبد المقصود، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الأدوية التي يتناولها الكثير منا دون العودة إلى الطبيب من شأنها أن تسبب التسمم.

وأشار، إلى أن أي دواء عبارة عن مادة كميائية ومثبت علميًا أن آي مادة كميانية سامة، موضحًا أن الشركات المصنعة للأدوية تأخذ جرعات محسوبة من تلك المواد السامة لتصنيع الدواء وهو الجانب الإيجابي منها.

اقرأ أيضًا..مدير مركز السموم: أعراض تسمم الفسيح تشبه أعراض فيروس كورونا (فيديو)



وشدد مدير مركز السموم بالقصر العيني الفرنساوي، على ضرورة أخذ الأدوية تحت إشراف طبي لأخذ الجرعات المضبوطة.