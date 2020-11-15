مصادر:لائحة الشيوخ لن تنص علي أي إختصاصات تشريعية



قالت مصادر مطلعة، إن اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، شهد مناقشات حول اختصاصات المجلس فيما يخص الجانب التشريعي، حيث تتجه اللجنة إلي النص في تعريفها بالمجلس بأنه مجلس نيابي يٌشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرفقة، وسط مقترحات لضبط الصياغة بأن يشمل النص أن تكون هذه الممارسة بالتعاون مع مجلس النواب.

وأضافت المصادر، في تصريحاتها علي هامش الاجتماع، أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا إضافة توصيف المجلس بأنه غرفة تشريعية ثانية، مع الاكتفاء بالنص علي كونه مجلس نيابي.

وتابعت المصادر، أن اختصاصات مجلس الشيوخ المُقترحة في مشروع اللائحة الداخلية تنطبق مع الدستور، و القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

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وشارك في الاجتماع كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

