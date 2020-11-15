مصادر:لائحة الشيوخ لن تنص علي أي إختصاصات تشريعية

قالت مصادر مطلعة، إن اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، شهد مناقشات حول اختصاصات المجلس فيما يخص الجانب التشريعي، حيث تتجه اللجنة إلي النص في تعريفها بالمجلس بأنه مجلس نيابي يٌشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرفقة، وسط مقترحات لضبط الصياغة بأن يشمل النص أن تكون هذه الممارسة بالتعاون مع مجلس النواب.
وأضافت المصادر، في تصريحاتها علي هامش الاجتماع، أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا إضافة توصيف المجلس بأنه غرفة تشريعية ثانية، مع الاكتفاء بالنص علي كونه مجلس نيابي.
وتابعت المصادر، أن اختصاصات مجلس الشيوخ المُقترحة في مشروع اللائحة الداخلية تنطبق مع الدستور، و القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
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وشارك في الاجتماع كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.
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