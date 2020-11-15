محافظ الدقهلية يكشف خسائر العاصفة الثلجية بعد إصابة شخص ونقله إلى المستشفى

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة مرت دون وقوع أي خسائر في الأرواح، لافتًا إلى أن الخسائر تلخصت في الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من سقوط بعض البلكونات على السيارات.

وأوضح مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر 2"، أن هناك حالة واحدة لرجل مصاب، بسبب سقوط برج حمام عليه، ولكن حالته الصحية مستقرة وسيخرج من المستشفى في القريب العاجل.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنهم كانوا مستعدين لتلك العواصف الشديدة باستيراد أحدث الأجهزة لشفط المياه، حيث تم التعامل مع العاصفة الثلجية بسرعة كبيرة.

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وأكد، أن تلك العاصفة الثلجية لن تشهدها المحافظة قط، قائلًا: "لم اشاهد عاصفة ثلجية بتلك الكثافة والصلابة من قبل".