صور.. مصر الخير : بدء حملة الشتاء خلال أيام لمساعدة 1.5 مليون شخص

تدشن مؤسسة "مصر الخير"، مطلع الأسبوع المقبل، "حملة الشتاء" هذا العام، والتى تستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا ، لتقديم الدعم لها فى كافة محافظات الجمهورية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر المستهدفة لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية.





ومن المستهدف تقديم 1.5 مليون خدمة خلال الحملة لهذا العام مع زيادة الأعداد بناء على التبرعات التى تستقبلها الحملة.

وأكدت مؤسسة "مصر الخير"، أن الحملة مستوفاة العناصر الأساسية للحياة والحماية من برد الشتاء، وذلك عن طريق تسقيف وترميم المنازل، وتوصيل المياه والصرف الصحى، فضلا عن "الحماية الغذائية" من خلال توزيع كراتين مواد غذائية بهدف توفير الغذاء، بجانب توفير وسيلة تدفئة مناسبة تحمى الأسر من برد الشتاء القارص عن طريق البطاطين والألحفة.

وقال أحمد على، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن "حملة الشتاء" سوف تنطلق فى النصف الثانى من نوفمبر الجارى، وتستمر حتى نهاية منتصف شهر يناير المقبل، وتستهدف جميع محافظات الجمهورية من خلال المكاتب التنفيذية لمؤسسة مصر الخير، والجمعيات الأهلية المشاركة.

وأضاف رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير،أن حملة هذا العام تتضمن 4 محاور،الأول: الغطاء للحماية من قسوة برد الشتاء، وينقسم إلى بطانية مقاس 185× 235، ولحاف فايبر مقاس 200×220، والثانى: يتضمن قطع كساء، عبارة عن جاكيت شتوى جديد، وذلك لطلاب مدارس التعليم المجتمعى، التابعة لمؤسسة مصر الخير.

وأوضح أن المحور الثالث يتضمن: كراتين مواد غذائية، تزن الواحدة 11 كيلو جرامًا، منها علبة لحم مطهى، تزن 800 جرام، فضلًا عن المنتجات الأساسية من أرز، ومكرونة، ولوبيا، وعدس أصفر، وسكر، وصلصلة، وسمن، وتكفى الكرتونة أسرة مكونة من 4 أفراد، لمدة 6 أيام.

وعن المحور الرابع، قال أحمد على، إن يستهدف تسقيف ورفع كفاءة منازل الأسر الأكثر احتياجًا لتحسين بيئة السكن لهم، ولتوفير سقف ملائم وكريم لحماية الأسر من برد الشتاء القارص، أو انهيار المنازل على الأسر المقيمة بها نتيجة للرياح والأمطار، التى قد تصل لحد السيول فى بعض المناطق.

وأكد مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تدشن حملات الشتاء سنوياً، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن آمن، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى كافة محافظات مصر، وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر المستهدفة لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية ومستهدف تقديم 1,5 مليون خدمة خلال الحملة لهذا العام، ومع رفع الأعداد بناء على التبرعات التى تستقبلها الحملة.

وأكد أن الأرقام المستهدفة هى مجرد بداية، وفى حالة زيادة التبرعات من المواطنين ورجال الأعمال أو الشركات أو القطاع الخاص، سيتم زيادة الأفراد والأسر المستهدفة، منوهًا إلى تنوع مصادر جمع التبرعات بداية من الحساب البنكى رقم 100100 بجميع البنوك أو مكاتب البريد، أو من خلال الخط الساخن 16140، أو الموقع الإلكترونى للمؤسسة، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية على الموبايل، ومن خلال منافذ الدفع الإلكترونى.

وأشار إلى أن المؤسسة بفضل قاعدة بيانات المستحقين لديها ومكاتبها المنتشرة فى المحافظات، والجمعيات الأهلية الشريكة، تستطيع الوصول إلى المستحقين فى أى مكان مع العمل على تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر، موضحًا أن المؤسسة أثبتت ريادتها فى تنفيذ حملات الشتاء على مدار الأعوام السابقة، حيث بدأت العمل على تلك الحملات منذ عام 2013 وحتى الآن، وتمكنت خلال تلك الفترة من تقديم خدماتها إلى ملايين المستفيدين، من خلال دعمهم بالأسقف والبطاطين والألحفة والملابس الشتوية، إضافة إلى الإمدادات الغذائية، وذلك تحقيقاً لرؤية "مصر الخير" فى الوصول إلى تنمية مجتمع تكافلى، ينمو ذاتياً.