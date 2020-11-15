صور .. إزالة عقار مخالف مكون من 10 طوابق فى الإسكندرية

وقالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن العقار مكون من 10 طوابق، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وجار إزالة آخر طابقين منه.

وأكدت رئيس حى غرب، أنه سيتم التصدى لأى أعمال بناء مخالف فى المهد، لافتة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على أعمال البناء بالعقار المشار إليه.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بكافة الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارا من أبريل الماضى.