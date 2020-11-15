رئيس مجلس الشيوخ ينعى شقيقة النائب عفت السادات

وأرسل وكيلا المجلس ببرقية مماثلة للنائب السادات، كما بعث له أيضاً المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام المجلس، ونائبه المستشار عمرو يسرى.
وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وفاة شقيقته فوزية السادات، ونشر رئيس حزب الإصلاح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، بيانًا ينعى فيه شقيقته قائلًا: "بمزيد من الحزن والأسى أنعى شقيقتى الغالية الحاجة فوزية السادات التى توفاها الله".
وأضاف: "نعزى أنفسنا وأولادها ونسأل المولى عز وجل الرحمة والمغفرة".
ومن المقرّر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الأحد، بعد صلاة العصر فى مسقط رأسها فى ميت أبو الكوم، التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية.
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