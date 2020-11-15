وفاة أشهر جراح مصرى فى كينيا بعد وفاته بكورونا

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه فقدت قوة مصر الناعمة فى افريقيا واحد من أبرز ممثليها فى المنطقة وتحديداً فى كينيا، وهو الطبيب الجراح أشرف عمارة والذى داهمه وباء كورونا ليصبح ثانى طبيب فى أفريقيا وأول جراح يتوفى بكورونا فى كينيا.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتور أشرف عمارة هو أستاذ جراحة التجميل فى مستشفى التعليمى بكينيا، حيث قررعقب تخرجه فى قصر العينى أن يوهب حياته وعلمه لعلاج أبناء القارة السمراء من تشوه خلقى نادر وصعب وهو الشفة الأرنبية التى تخصص فيها وكان من أمهر جراحيها.

أمضى دكتور أشرف قرابة 15 عامًا من حياته فى كينيا، بعيدًا عن وطنه، حيث قام بإصلاح حالات الشق الحلقى بين آلاف الأطفال ونقل خبرته الجراحية فى الشفه المشقوقة إلى الجراحين فى جميع أنحاء كينيا والصومال وجيبوتى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى وكان يقود القوافل الطبية التى تُغيث المرضى الفقراء فى جميع انحاء افريقيا.

وأضافت: جميع المؤسسات الطبية فى كينيا قامت بنعى الفقيد، حيث قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الصحية (إستر نجوروج موريثي) إن العديد من طلابه قادرون الآن على تقديم رعاية عالية الجودة داخل مجتمعاتهم المحلية، حيث قام بتدريس الجراحة التجميلية والإشراف على طلاب درجة الماجستير أثناء إجراء البحوث وإجراء العمليات على المرضى منذ عام 2005..

وأضافت إن المنظمة تشجع المزيد من جراحى التجميل للحفاظ على ذاكراه حية من خلال محاكاة قيمه فى الخدمة والرعاية لمرضاهم، ووصف سكرتير اتحاد الممارسين الطبيين فى كينيا(إسماعيل أيابي)الفقيد قائلا: كان طبيباً ممن يمكن الاعتماد عليه وأجرى عمليات جراحية دقيقة للمرضى فى عدة مستشفيات

ونعاه الشعب الكينى على مواقع التواصل، هذا يوم جمعة حزين للغاية,غيب كوفيد 19 من رسم الابتسامة على شفاه أطفالنا .