كورونا يقضى على أشهر جراح مصرى فى كينيا

فقدت قوة مصر الناعمة فى أفريقيا، أحد أبرز ممثليها بالقارة السمراء وتحديدًا فى كينيا، وهو الطبيب الجراح أشرف عمارة الذى داهمه وباء فيروس كورونا اللعين ليصبح ثانى طبيب فى أفريقيا وأول جراح يتوفى بكورونا فى كينيا.

يشار إلى أن الدكتور أشرف عمارة هو أستاذ جراحة التجميل فى مستشفى Moi التعليمى، حيث قرر عقب تخرجه في قصر العينى أن يوهب حياته وعلمه لعلاج أبناء القارة السمراء من تشوه خلقى نادر وصعب وهو الشفة الأرنبية التى تخصص فيها وكان من أمهر جراحيها.

وأمضى الدكتور أشرف قرابة 15 عامًا من حياته في كينيا، بعيدًا عن وطنه، حيث قام بإصلاح حالات الشق الحلقي بين آلاف الأطفال ونقل خبرته الجراحية فى الشفة المشقوقة إلى الجراحين في جميع أنحاء كينيا والصومال وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وكان يقود القوافل الطبية التى تُغيث المرضى الفقراء فى جميع أنحاء أفريقيا.

وبادرت جميع المؤسسات الطبية فى كينيا بنعى الفقيد، وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة الصحية (إستر نجوروج موريثي) إن العديد من طلابه قادرون الآن على تقديم رعاية عالية الجودة داخل مجتمعاتهم المحلية، حيث قام بتدريس الجراحة التجميلية والإشراف على طلاب درجة الماجستير أثناء إجراء البحوث وإجراء العمليات على المرضى منذ عام 2005.

وأضافت أن المنظمة تشجع المزيد من جراحي التجميل للحفاظ على ذاكراه حية من خلال محاكاة قيمه في الخدمة والرعاية لمرضاهم.

ونعى سكرتير اتحاد الممارسين الطبيين في كينيا (إسماعيل أيابي) الفقيد، قائلا: "كان طبيبًا يمكن الاعتماد عليه وأجرى عمليات جراحية دقيقة للمرضى في عدة مستشفيات".

كما نعاه الشعب الكينى على مواقع التواصل، وقال بعضهم: "هذا يوم جمعة حزين للغاية غيب كوفيد ١٩ من رسم الابتسامة على شفاه أطفالنا".