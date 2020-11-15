أول تعليق لـ مصر بعد وفاة 10 مرضى بكورونا في حريق بمستشفى في رومانيا

أعربت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا، وأعمق مواساتهم لرومانيا وأسر ضحايا الحريق المروع الذي وقع بوحدة العناية المركزة لمرضى COVID_19 في رومانيا.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الشعب المصري والحكومة تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 10 مرضى مصابين بكورونا حتفهم بعدما اندلع حريق في أحد أقسام العناية المركزة في شمال شرق رومانيا أمس السبت، وفق ما أفادت متحدثة باسم المستشفى حيث وقعت الحادثة.

واندلع الحريق مساء السبت في قسم العناية المركزة في مستشفى ببلدة بياترا ناميتس. وسيطرت أجهزة الطوارئ عليه بعد نحو ساعة.

وتوفي ثمانية من مصابين بكورونا بالنيران بينما أعلنت وفاة شخصين آخرين بعد إجلائهما. وأفاد جهاز الإنقاذ أن الطبيب المناوب الذي حاول مساعدة الضحايا تعرّض لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في 80 بالمئة من جسده.

ولم يتضح سبب اندلاع الحريق بينما فتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادثة. وأشارت وزارة الصحة إلى احتمال أن يكون الحريق نجم عن ماس كهربائي.

وعلى الرغم من أنها لم تتضرر بشكل كبير جرّاء الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد في أوروبا، إلا أن رومانيا سجّلت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات.

وسجّلت أمس السبت 129 وفاة بالفيروس ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8813 وفاة منذ ظهور الوباء.

وتعد الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 19 مليون نسمة بين الأفقر في الاتحاد الأوروبي والأقل قدرة على التعامل مع ارتفاع عدد المرضى في المستشفيات.