بـ السترات الواقية والقفازات.. شاهد طاقم طائرة المنتخب المرافق للاعبين في رحلة توجو

حرص طاقم طائرة مصر للطيران، المرافق لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال رحلته إلى دولة توجو، على اتخاذ كل الاجراءات الوقائية على متن الطائرة وأثناء الاستقبال الترحيبي باللاعبين على متن الطائرة، وذلك بارتداء القفازات وسترات بيضاء واقية كإجراء احترازي لمواجهة نقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت الشركة الوطنية مصر للطيران، على متن أحد طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دولة توجو، على متن رحلة خاصة تحمل رقم MS3030 لمواجهة منتخب توجو الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، وذلك بعد إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة.

هذا وقد أعربت مصر للطيران، عن خالص تمنياتها لللاعبين المصابين بالشفاء، وقدمت التهنئة للمنتخب الوطني بالفوز على منتخب توجو في مباراة الذهاب والتي أقيمت بإستاد القاهرة، حيث حقّق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم، أكد عدم وجود أي إصابات بين لاعبي المنتخب بعد النجم محمد صلاح، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مسحة دورية كل فترة زمنية للاعبين للتأكد من سلامتهم.