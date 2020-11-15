بهاء أبوشقة يترأس اجتماع لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

رصد تحيا مصر وصول وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبوشقة إلى مقر اجتماع لجنة صياغة وتدقيق نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك للإنضمام إلى أعضاء اللجنة في اجتماعهم اليوم.

وانضم أبوشقة مترأساً اجتماع اللجنة المنوط بها بمراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية الثلاثاء القادم.

إقرأ أيضاً: محافظ الدقهلية يكشف خسائر العاصفة الثلجية بعد إصابة شخص ونقله إلى المستشفى



وشارك في الاجتماع كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

وتتضمن المسودة في مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية.