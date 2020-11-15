كيف نال كورونا من السياسين والفنانين والرياضين في مصر؟ (تقرير)

tي الآونة الآخيرة، انتشر الفيروس التاجي «كوفيد-19» بين السياسيين والرياضين الفنانين المصريين بشكل غير مسبوق، ربما السبب تغير حالة الجو، أوانخفاض درجات الحرارة، وربما بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وسُبل الوقاية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية.

فقبل ثمانية وأربعين ساعة أعلن اتحاد الكرة المصرية عن إصابة محمد صلاح نجم الكرة المصرية بفيروس كورونا، خلال تواجده في مصر للمشاركة في مباريات منتخب مصر في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2022 ، جاء ذلك خلال حضوره حفل زفاف شقيقه في العبور.

لم تمر سواء ساعات قليلة حتى تداولت الصحف أنباءًا عن إصابة النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب المنتخب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، الذي أعلن إصابته «بكوفيد-19» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كاتبًا:« الحمد الله مريض كورونا، اللهم يا شافي الناس اشفي عبدك الضعيف».

وقبل ثلاثة أيام، أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابتها بفيروس كورونا، إلا أنها خضعت لمراحل العلاج وتم شفاؤها.

وقالت نشوى مصطفى، آنذاك، إنها تتقدم بالشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، لأن الخدمة العلاجية تقدمت لها بناءًا على الرقم القومي، والسن، وهل أصيبت بكورونا أم لا، متابعة :«لم أكن اتخيل أنني ساعيش أنا عيشت 8 أيام الأصعب في حياتي».

وأكدت نشوى على أنها تلقت العلاج في إحدى المستشفيات الحكومية، مشيدة بأداء الدكاترة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا.

فيما أعلنت الفنانة عبير صبري، على صفحتها الشخصية على الفيس بوك، إصابة اختها وزوجتها، وابنتها بفيروس كورونا، داعية الله عز وجل أن يشفيها.

في هذا الصدد أعلن الفنان آسر ياسين، يوم الثلاثاء الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، موضحًا أنه شعر بأعراض نزلات البرد الطبيعي، وبعدها طلب من زملائه عدم مخالطته حرصًا على صحتهم.

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