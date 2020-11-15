محمد سلطان يوجه بوصلته نحو مشكلات المواطنين..جولة موسعة بمستشفى الهرم تنبئ ببرلماني نشيط

سارع النائب بالبرلمان عن حزب مستقبل وطن محمد سلطان إلى تلبية نداء أهالي دائرته، بالإطمئنان على مجريات تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة إلى الأهالي بمنطقة الهرم، ليضرب القدوة والمثل لزملاءه ممن ترشحوا بالبرلمان وفازوا، ألا يهدروا مزيد من الوقت ويهرولوا إلى خدمة الوطن والمواطنين. النائب محمد سلطان قاد زيادة ميدانية موسعة إلى مستشفى الهرم، الأمر الذي لاقى ترحيب واسع، بإدراك النائب أن الملف الصحي ضمن أكثر المحاور أهمية التي تعني الشعب وينشغل بها، معتبرين أن توجهه إلى مستشفى بحجم الهرم ولقاء كافة المسؤولين فيها والتعرف على احتياجاتها، هي أمور تشير إلى أن بوصلة النائب في مكانها الصحيح، وأن انحيازاته في المقام الأول والاخير لصالح الأهالي ومشكلاتهم.

تحيا مصر تابع مجريات الزيارة التي بادر بها النائب محمد سلطان، حيث التقي بمدير المستشفي خليل منصور وعدد من العاملين، وقد اثني غلي المجهودات المبذولة على أرض الواقع خلال الفترة الحالية. وقام سلطان بتفقد أنحاء المستشفي، وتعرف علي الاحتياجات الخاصة بها، ليقدم وعوده بالعمل علي تقديم الدعم، مشيدا بالجهود الملموسة لوزيرة الصحة هالة زايد خلال مواجهة جائحة كورونا العالمية. إقرأ أيضاً: يتنفس خدمات..محمد سلطان المرشح الذي لايتوقف عن مساعدة المجتمع..أدوار حزبية جليلة تبشره بمقعد برلماني تحت القبة

ويملك محمد سلطان سجل حافل بالمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لدار المسنين لبولاق الدكرور، حيث قام إهدائهم عدد من الكراسي المتحركة وكميات من المواد الغذائية وأدوات العناية الشخصية، وتكفل بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم حيث شاركت الأمانة في كرنفال وماراثون ذوي الهمم والذي أقيم بنادي الترسانة الرياضي.



كما قاد زيارة إلى عدد من قادة الشرطة والأقسام لإهدائهم الورود والهدايا ودرع حزب مستقبل وطن، وقام بتفعيل مبادرة "أنتي عظيمة" حيث شاركت بالتعاون مع أمانة المرأة بعدد 10 ماكينات خياطة والالتزام بدفع إيجار المكان المخصص للمشغل، وقاد فعاليات أزمة كورونا وتولي قياة غرفة إدارة أزمات للوقف بجانب المواطنين ومساندة الدولة المصرية وقام بطبع 6000 ملصق توعوي وتوزيعهم على المواطنين. وقام بابتكار فكرة تجهيز شنطة الوقاية من كورونا مكونة من جلافز وعبوة تعقيم وكمامة وملصق توعوي، حيث قام بتوفير 5000 شنطة بالأدوات السالف ذكرها وتوزيعها على المواطنين في منازلهم منعا للتجمعات. استقبل طلبات الأهالي لتعقيم منازلهم ومداخل العمارات وكذلك تعقيم المساجد والكنائس وبعض الشوارع الرئيسية بالهرم وفيصل وكذلك تعقيم وسائل المواصلات، وتعبئة 3000 كرتونة غذائية مطبوع عليها لوجو الحزب وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ومتضرري أزمة كورونا في مناطق الهرم وفيصل وحدائق الأهرام، و تعبئة 500 شنطة علاجية تحتوي على الأدوية الواردة في بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا من أدوية وفيتامينات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد سلطان يوجه بوصلته نحو مشكلات المواطنين..جولة موسعة بمستشفى الهرم تنبئ ببرلماني نشيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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