بطل بـ 100 وش: "التنمر الي حاصل على تامر حسني وبسمة بوسيل مقرف"

أعرب الفنان إسلام إبراهيم، عن استيائه من التنمر الذي يتعرض له الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل بعد إعلان انفصالهما، حيث طالهما العديد من التعليقات الجارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

كتب إسلام إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "التنمر اللي حاصل علي تامر حسني وبسمة شيء مقرف ومقزز".

كانت قد أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

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وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

