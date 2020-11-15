أعرب الفنان إسلام إبراهيم، عن استيائه من التنمر الذي يتعرض له الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل بعد إعلان انفصالهما، حيث طالهما العديد من التعليقات الجارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.
كتب إسلام إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "التنمر اللي حاصل علي تامر حسني وبسمة شيء مقرف ومقزز".
كانت قد أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".
اقرأ أيضًا..أحلام توجه رسالة لـ تامر حسني بخصوص إنفصاله عن بسمة بوسيل
وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطل بـ 100 وش: "التنمر الي حاصل على تامر حسني وبسمة بوسيل مقرف" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.