محافظ كفر الشيخ: 470 مليون جنيه قيمة طلبات تصالح مخالفات البناء

قال محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، اليوم الأحد، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة بلغ 96 ألفا و693 طلبا، بقيمة 470 مليونا و228 ألف جنيه، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





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