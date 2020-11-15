رسامة كاهنين جديدين للخدمة فى وسط الجيزة

شارك الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، اليوم الأحد، بطقس رسامة أباء كهنة جدد مع الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة.



شارك الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، اليوم الأحد، بطقس رسامة أباء كهنة جدد مع الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة. ووفق بيان رسمى، وجرت رسامة الشماس عدلى الزوق عزيز باسم باسم القس "سرجيوس"، والشماس بيشوى القمص باخوم لطيف باسم "القس واخس"، كهنة لإيبارشية وسط الجيزة.

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