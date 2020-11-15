السفيرة نبيلة مكرم للشباب: نحملكم مسئولية الترويج للدولة المصرية والرد على الأكاذيب...

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات ختام الملتقى الأول لشباب مصر الدارسين بالخارج، وذلك بحضور السيدة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، والوفد الشبابي من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المشاركين في الملتقى والمتواجدين في مصر حاليًا.

وخلال كلمتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بختام الملتقى الأول لشباب الدارسين بالخارج، مشيرة إلى أن الملتقى وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، فأطلقت وزارة الهجرة في يونيو الماضي أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها.