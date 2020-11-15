الأمطار تروي ربوع شمال سيناء.. والمحافظة ترفع الطوارئ لمجابهة الأحوال الجوية ( صور)

قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى فى مديريات وأجهزة الخدمات بالمحافظة، لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها حاليا المحافظة.

ووجه المحافظ بأهمية استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات، خاصة مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ونخل والحسنة بوسط سيناء، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن سيارات تابعة لديوان عام المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مجالس المدن، تتابع أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات وتصريفها وسحب المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة.

وأكد المهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في شمال سيناء، على تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في تلقى البلاغات والإخطارات والتوجيه بالتحرك إلى آي مناطق محل البلاغات، لمتابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال محسن سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إنه تفقد خلال جولة ميدانية، اليوم الأحد، مناطق تكدس المياه الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة ما تسبب في تكوين عدة برك من المياه، موضحا أنه جاري العمل من خلال معدات مجلس المدينة وسيارات المسح التابعة لشركة المياه والصرف الصحي، وسحب المياه من عدة مناطق لفتح الشوارع وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

واستقبل المزارعين في شمال سيناء تساقط الأمطار بغزارة ليل امس وصباح اليوم بفرحة غامرة استعدادا لموسم زراعي خصيب خاصة مناطق نخل والحسنة وبئر العبد بوسط وغرب شمال سيناء.

وقال المزارع سلمي جمعة، أن مناطق غرب بئر العبد شهدت هطول الأمطار بغزارة وتشبعت الأراضي بالمياه وهو ما يبشر بموسم زراعي خصيب، خاصة زراعة القمح والشعير.

وأضاف محمد سلامة، من منطقة قاطبة ببئر العبد، أن سقوط الأمطار مبكرا وفي مثل هذا التوقيت يمنح المزارعين فرصة زراعة أراضيهم مبكرا بالقمح والشهير والخضروات المختلفة، بجانب تخزين كميات كبيرة بالخزانات الأرضية للاستخدام في الري والشرب وأغراض أخرى.