الأمن العام يكشف عن جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

مفاجأت جديدة مازالت تتكشف في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سفاح الجيزة"، حيث كشفت المعلومات عن وجود جثتين جديدتين من ضحايا القاتل.

وكشفت المعلومات عن المتهم "ق.ف" البالغ من العمر 49 سنة، مالك مكتبة مقيم المريوطية" المودع بسجن الإستئناف على ذمة قضية بجنح قسم سيدى جابر بالإسكندرية "سرقة"، لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة لاتهامه بقتل صديقه "رضا" البالغ من العمر 49 سنة، مهندس مقيم ببولاق الدكرور، وانتحال اسمه، فضلاً عن قتله زوجته ربة منزل البالغة من العمر 34 سنة، ودفن جثتيهما بشقة بدائرة قسم بولاق الدكرور.

و أسفرت جهود مفتشو قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من خلال تطوير مناقشة المتهم، وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به عن إعترافه بقتل عاملة بمكتبة "خاصة بالمتهم" ومقيمة في الهرم "شقيقة إحدى زوجاته"، حيث أكد المتهم سابقة إرتباطه فى غضون شهر فبراير عام 2015 بعلاقة بالمجنى عليها، قبل زواجه من شقيقتها، إبان عملها لديه، ومع إقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.

وأضاف المتهم، أنه استدرج المجنى عليها إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتى "زوجته، صديقه" بها، وخنقها ودفنها بملابسها بإحدى غرفها، وأوهم أسرتها بهروبها، والسفر خارج البلاد مع شخص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات فلم يحرروا محضر بغيابها.

واعترف المتهم بقتله عاملة بمحل أدوات كهربائية "خاص بالمتهم" ومقيمة بالمنتزه بالإسكندرية والمحرر عن غيابها محضر إدارى قسم أول المنتزه، حيث اعترف المتهم بسابقة وعده لها بالزواج منها، وحصوله منها على مبلغ 45 ألف جنيه "قيمة بيع شقة ملكها"، ولدى إلحاحها فى إستعادة المبلغ أو إتمام الزواج بها استدرجها إلى مخزن "بمنطقة العصافرة بالإسكندرية" بزعم اعطائها بضاعة بقيمة المبلغ وخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن، وأُخطرت جهات التحقيق.