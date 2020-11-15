وزير المالية: أنفقنا 65 مليار جنيه من حزمة التحفيز الأولى لمواجهة كورونا

قال محمد معيط وزير المالية، إنه جرى إنفاق نحو 65 مليار جنيه (4.16 مليار دولار) من حزمة التحفيز الأولى لمواجهة فيروس كورونا فى مصر، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية فى لقاء مع قناة العربية الإخبارية، أن بلاده تجهز لحزمة تحفيز ثانية فى حال وجود موجة ثانية من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن وزارته ستقوم بمراجعة مستهدفات موازنة العام المالى الحالى فى ديسمبر المقبل خاصة وأن الأداء الاقتصادى فى الربع الأول كان أقل من المستهدفات الموضوعة بسبب كورونا.