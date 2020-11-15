التراس: تنفيذ خطة طموحة لتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الإدارية

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ووفد من أساتذة الأكاديمية، حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التخصصي لإعداد القيادات الذي ينفذ بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
في هذا الصدد، أكد "التراس" أن العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية في جميع التخصصات وفقا لأحدث نظم التدريب الإدارية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتم بمقر المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة التابع للهيئة، بشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
(L'Ecole Nationale D’Adminstration) والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.
وقال إن الهيئة العربية للتصنيع عقدت مؤخرا شراكات جدية مع كبري الشركات الدولية في جميع مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية، ومن ثم كان لابد من أهمية الإستثمار لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للكوادر البشرية لجميع وحدات الهيئة.
وأوضح "التراس" أن البرنامج التدريبي تم إعداده من خلال محاور علمية أعدت وفقًا لأحدث المعايير العالمية ومواكبة للخطة الإستراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن التدريب يعد بمثابة نافذة تطل على علوم الغد ويساهم بقوة في بناء الإنسان القادر على القيادة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف أن البرنامج ينفذ في إطار صقل مهارات الصف الأول من قيادات الهيئة وبناء مهارات الصف الثاني وتأهيلهم للقيادة في وحدات الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها من أهم قلاع الصناعة في مصر والوطن العربي.
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