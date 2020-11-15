تشجيع صاحبات الطموح.. قومي المرأة يحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال

يشارك المجلس القومي للمرأة دول العالم في الاحتفال بأسبوع ريادة الأعمال الذي يوافق الأسبوع الثالث من نوفمبر من كل عام، ويعد مناسبة جيدة للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين ورواد ورائدات الأعمال على مستوى العالم، ومناسبة للتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب وصاحبات الطموح والأفكار المبتكرة.



وأكدت الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن ريادة الأعمال تعد أحد المجالات الرائدة التي استطاعت المرأة المصرية اقتحامها بقوة وإثبات كفاءتها لتأسيس مشروعها الخاص، مؤكدة أن المجلس كان حريصا على دعم مشاركة المرأة في هذا المجال من خلال توفير التدريب والإرشاد اللازم للسيدات والفتيات لبدء مشروع خاص بهن وكذلك مساعدة السيدات صاحبات المشاريع على تسويق منتجاتها المختلفة في المعارض والمؤتمرات التي يشارك بها المجلس، والعمل على تسهيل وصول هؤلاء السيدات إلى العمالة اللازمة من السيدات.

وبهذه المناسبة فإن المجلس على مدار أسبوع ريادة الأعمال ومن خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على قصص نجاح عدد من رائدات الأعمال اللاتي قام المجلس بدعمهن من خلال التدريب والتسويق والارشاد واستطعن أن يؤسسن مشروعاتهم الخاصة بهن واثبات تفوقهن وتميزهن في المجالات اللاتى يعملن بها، هذا بالاضافة الى استعراض أهم المبادرات والبرامج التى اطلقها مركز تنمية مهارات المرأة باعتباره أحد أهم الاذرع التى يعتمد عليها المجلس لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومساندتها للدخول الى مجال ريادة الأعمال.

يذكر أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو أكبر احتفال عالمي لرواد الأعمال والمبتكرين الذين ينشئون مشاريع مبدعة تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسن الحالة الاجتماعية.